Пекин, , 22:40 — REGNUM Научно-исследовательское подразделение «Академия Damo» китайской IT-корпорации Alibaba объявило о создании новой лаборатории для изучения сетевых коммуникаций нового поколения высокотехнологичной связи 5G, сообщает 10 марта Синьхуа со ссылкой на сообщение академии.

Наибольшее внимание в работе подразделения будет уделено технологиям кодирования и расшифровки видео и сетевых протоколов передачи для эпохи 5G, а также разработке соответствующих общенациональных стандартов.

Главными сферами применения новых технологий в сообщении названы мобильные приложения, связанные с видео высокой чёткости, онлайн-офисами, дополненной и виртуальной реальностью, промышленным интернетом, а также интеллектуальной логистикой и автономным вождением.

Объявлено о том, что руководителем новой лаборатории назначен заведующий автоматизацией и исследованием интеллектуальной сети облачного сервиса Alibaba Cloud Чжан Мин.

Отмечается, что «Академия Damo», основанная в 2017 году, включает 15 лабораторий, занимающихся исследованиями в различных областях IT-сектора, в том числе в квантовых вычислениях.