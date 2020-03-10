Москва, , 20:25 — REGNUM Технические неисправности, выявленные в ракете-носителе «Протон-М», которая должна была стартовать 31 марта, будут устранены непосредственно на космодроме «Байконур» — возвращать ракету на завод не планируется. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе подготовки ракеты-носителя «Протон-М» к запуски специалисты «Роскосмоса» выявили некачественные комплектующие. Госкорпорация собрала специальную комиссию, которая выяснит, кто именно виноват в нарушении технологии при изготовлении комплектующих.

Подчеркивается, что выявить неисправности удалось благодаря новой системе контроля качества, внедренной в «Роскосмосе».

При этом возвращать ракету-носитель в Москву на завод-изготовитель не планируется. Все неисправности будут устранены непосредственно на космодроме «Байконур».

Напомним, что старт ракеты-носителя «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту спутники связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103», был запланирован на 31 марта, однако теперь его перенесли на конец мая.

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