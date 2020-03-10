Москва, , 20:17 — REGNUM Специалисты российской государственной корпорации «Роскосмос» выявили некачественные комплектующие в ракете-носителе «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» с космодрома Байконур. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Напомним, что данный запуск был запланирован на 31 марта. Это будет первый пуск «Протона» в 2020 году. Но теперь запуск отложен на конец мая из-за обнаруженных некачественных комплектующих в ракете.

Роскосмос создал специальную комиссию, которая установит виновных, допустивших нарушение технологии при изготовлении комплектующих. Рогозин пообещал поощрение тем сотрудникам, которые выявили дефекты в процессе подготовки к пуску.

Уточняется, что некачественные комплектующие, использованные в ракете, были изготовлены в 2015—2016 годах.