Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Американский автопроизводитель Tesla выпустила миллионный по счету электрифицированный автомобиль. Об этом сообщил глава компании Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter.

Сообщается, что миллионным электрокаром, произведенным на производственной площадке автокомпании, стала Tesla Model Y. Кузов кроссовера окрашен в красный цвет. Именно благодаря этой модели компания Tesla стала первым автопроизводителем в мире, который выпустил миллион автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Маск опубликовал два фото, на которых изображен юбилейный кроссовер, а также команда специалистов, которая работала над его созданием.

Напомним, Tesla производит седаны Model S и Model 3, кроссоверы Model Y и Model X. Кроме того, компания намерена выпустить пикап Cybertruck и тягач Semi.

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