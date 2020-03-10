Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Американские компании Liberty Walk и Armytrix представили тюнингованный McLaren 650S Chernobyl с «чернобыльским» дизайном. Об этом сообщается на сайте TuningBlog.

Отмечается, что данная модификация модели является одной из самых экстремальных в истории бренда. На авто нанесена специальная плёнка выполненная в атмосфере стен домов после трагедии на АЭС Чернобыля. Этот окрас выделяет машину на дороге и придает ему зловещий вид.

Авто оснащено расширителем передних и задних колесных арок. Они делают машину визуально больше в габаритах. Также автопроизводители снабдили McLaren 650S Chernobyl высокими задними спойлерами, которые увеличили прижимную силу спорткара.

«Обут» автомобиль в стильные колесные диски чёрного цвета с низкопрофильной спортивной резиной.

В качестве агрегата у модели турбированный двигатель V8 объёмом 3,8 л.

Ранее компания McLaren в Женеве провела в онлайн-режиме премьеру 755-сильной лимитированной модели McLaren 765LT. Всего автопроизводитель планирует выпустить 765 экземпляров данного автомобиля.

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