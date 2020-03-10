Токио, , 15:23 — REGNUM Появились подробности по оснащению недавно переданной ВМС Японии дизель-электрической подводной лодки «Орю» класса «Сорю». Данная лодка первой в мире оснащена вместо традиционных свинцово-кислотных аккумуляторов литий-ионными аккумуляторами. ИА REGNUM ранее сообщало о передаче этой субмарины японскому флоту 5 марта 2020 года.

Конструкторы подлодки «Орю» приняли решение об использовании литий-ионных аккумуляторов по следующим причинам. Первое — их ёмкость гораздо больше ёмкости свинцово-кислотных аккумуляторов.

Второе — данные аккумуляторы обеспечивают бо́льшую дальность хода подлодки на больших скоростях. И третье — зарядка литий-ионных аккумуляторов возможна с использованием бо́льших токов, что требует для полной зарядки гораздо меньше времени.

Подводное водоизмещение подлодки «Орю» достигает 4,2 тысячи тонн. Её длина составляет 84 метра, а ширина — 9,1 метра. Скорость субмарины под водой — до 20 узлов. Это одиннадцатая лодка из серии «Сорю» и первая из этого класса, которая оснащена литий-ионными аккумуляторами.

Двенадцатую лодку данного класса ВМС Японии ожидают в марте 2021 года. Она также будет иметь литий-ионные аккумуляторы. Об этом пишет интернет-издание N+1.