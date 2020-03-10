Берлин, , 14:19 — REGNUM Немецкая компания Mansory представила бронированный Mercedes-AMG G63. Об этом сообщается на сайте LetNews.

Определить по внешнему виду машины то, что она оснащена броней, практически невозможно. Стоит отметить, что это первый подобный проект ателье.

Покупателям компании предлагается два уровня защиты: низкий VPAM4 и высокий VPAM7.

Кроме того, вне зависимости от степени защиты авто снабжается кастомным набором Mansory. Он состоит из деталей, которые сделаны из углеволокна. Из этого материала изготовлены бамперы, «кенгурятники», корпуса светодиодных панелей и аварийных фонарей.

В линейке моторов бронированного авто два движка. Один из них — твин-турбо V8 мощностью 690 л. с. рабочим объёмом 4 л. Второй агрегат представляет из себя двигатель производительностью 789 «лошадей».

Ранее ателье Mansory представило модернизированную версию Mercedes-AMG G 63 второго поколения с аэродинамическим обвесом, движком повышенной производительности (721 л. с.) и колёсными дисками размером 24 дюйма.

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