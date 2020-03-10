Рим, , 14:01 — REGNUM Итало-американский концерн Fiat готовится вывести на авторынок электрокар, основанный на концепте Centoventi Concept. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Новинка станет вторым электромобилем бренда после недавно дебютировавшего Fiat 500e.

Centoventi Concept официально был представлен в 2019 году на автомобильном салоне в Женеве. Теперь в самое ближайшее время новый электрокар выйдет в серийное производство.

Fiat 500e и Centoventi принадлежат к сегменту так называемых ситикаров. Обе модели построены на одной платформе. Однако Centoventi отличается от своего предшественника тем, что он более практичный и более дешёвый.

В зависимости от количества модулей аккумулятора запас хода Centoventi составляет от 100 до 500 км. Каким агрегатом автопроизводитель снабдит Centoventi — пока неизвестно.

Напомним, электрокар Fiat 500e снабжен электромотором производительностью 116 л. с.

Ранее компания Fiat представила новую версию небольшого электрокара 500e мощностью 118 л. с. Запас хода модели составляет 320 км. Авто будет выпускаться в итальянском городе Турин.

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