Берлин, , 12:51 — REGNUM Немецкий производитель автомобилей Porsche проводит испытания на европейских дорогах гибридной версии популярной модели 911. Об этом сообщается на сайте Anonsens.

Представитель совета директоров бренда Майкл Штайнер поделился информацией, что специалисты автокомпании построили для гибридных моделей новую платформу.

Также стало известно, что при разработке платформы под гибрид возникли проблемы в сохранении четырех посадочных мест и объема багажника. Как были преодолены эти сложности автопроизводитель не сообщает. Все технические данные о гибриде будут раскрыты позже.

Официальная премьера новинки ожидается не ранее 2026 года.

Ранее бренд Porsche представил модель 911 Turbo S производительностью 650 «лошадей». Таким образом, мощность спорткара увеличилась на 50 л. с. по сравнению с предшествующей версией модели. Этого результата удалось достичь за счёт доработки системы турбонаддува и иного впрыска.

Читайте также: В США выставят на торги Porsche 918 Spyder в эксклюзивном цвете