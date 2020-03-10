Москва, , 08:49 — REGNUM Российская система качества (Роскачество) проверила смарт-часы и составила рейтинг этих гаджетов, говорится в сообщении организации.

Так, были проверены 24 модели смарт-часов девяти брендов. Гаджеты были проверены по более чем 200 показателям, среди которых удобство использования, возможность управления с телефона и эффективность функций контроля физической активности.

По словам экспертов, одна из главных задач таких устройств — показывать, насколько физически активен был человек. Вместе с тем из всех моделей лишь три подсчитали количество шагов достаточно точно, идеально измеряют пройденное расстояние только два устройства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве рекомендовали пользователям ноутбуков и смартфонов заклеивать камеру и микрофон на своих гаджетах в то время, когда они не используются.

По словам экспертов, вредоносные программы способны не только копировать документы и читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве. В частности, так работает шпионская программа Pegasus.

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