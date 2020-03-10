Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Американский бизнесмен Илон Маск признался, что боится умереть раньше, чем его компания SpaceX отправит корабль на Марс. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции в Вашингтоне.

48-летний предприниматель напомнил, что для обеспечения первого пилотируемого полёта на орбиту компании потребовалось 18 лет. При таких темпах работы он гарантированно не увидит отправки марсианской миссии.

«Если мы не повысим темпы достижения прогресса, я точно умру до того, как мы отправимся на Марс», — сказал Маск.

Как сообщало ИА REGNUM, основополагающей задачей для SpaceX Маск объявил именно отправку людей к Марсу. Для этого разрабатывается космический корабль Starship, способный принять на борт 100 человек.

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