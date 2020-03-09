Лондон, , 20:05 — REGNUM Военно-морской флот Великобритании выделил 2,5 млн фунтов стерлингов на создание опытной беспилотной подводной лодки. Об этом сообщается на сайте британского министерства обороны.

Подводный роботизированный аппарат станет испытательной лабораторией для переноса управляемых функций лодки в роботизированный режим. Такие лодки могут принять на себя функции наблюдения, разведки и противолодочной войны. Дальность хода аппарата составит 5600 км.

Отмечается, что современные подводные лодки, могут оказаться практически в любой точке мира, обладают высокой степенью скрытности, способностью оставаться в море месяцами и огромной тактической и стратегической огневой мощью. Они чрезвычайно ценны для военно-морского флота. Однако, создание, обслуживание и обучение личного состава для подводных лодок невероятно дорого. Военные ВМФ возлагают большие надежды на введение в строй бесплотных боевых кораблей.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что американские военные засекретили работы над беспилотным автономным комплексом Sea Hunter, разработка которого ведется для нужд ВМС США.

Читайте ранее в этом сюжете: В США засекретили работы над беспилотным охотником за подлодками