Пекин, , 17:38 — REGNUM Китай осуществил запуск 54-го спутника национальной навигационной системы BeiDou. Об этом 9 марта сообщает Центральное телевидение КНР.

Отмечается, что запуск был осуществлен в 19:55 по местному времени (14:55 мск) с космодрома Сичан при помощи ракеты-носителя Long March-3B.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля были введены в эксплуатацию спутники BeiDou с порядковыми номерами 47, 48, 52 и 53, успешно прошедшие орбитальные испытания.

Поэтапное развёртывание китайской навигационной спутниковой системы BeiDou было начато в 2000 году. К 2012 году навигационная система охватила территорию КНР и приграничных регионов. В 2020 году BeiDou станет глобальной системой спутниковой навигации наряду с российской ГЛОНАСС и американской GPS.

Читайте также: Китай завершит формирование спутниковой системы BeiDou в мае