Пекин, , 16:05 — REGNUM В феврале 2020 года поставки смартфонов в Китае упали на 54,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные Академии информационных и коммуникационных технологий Китая.

В феврале 2019 года производители смартфонов поставили в Китай в общей сложности 14 млн устройств. Из-за вспышки коронавируса в феврале 2020 года поставки упали до 6,34 смартфонов. Поставки Android-устройств упали до 5,85 млн (в феврале 2019 было 12,72 млн), поставки iOS-смартфонов компании Apple — до 494 тысяч (с 1,27 млн в феврале предыдущего года).

Эксперты прогнозировали снижение поставок, однако считали, что оно будет не таким сильным. Исследовательские фирмы IDC и Canalys ожидали, что в феврале 2020 года поставки смартфонов в Китае упадут на 40% в годовом исчислении.

8 марта издание The Information со ссылкой на источники в компании Huawei сообщило, что китайский производитель рассчитывает поставить в 2020 году от 190 млн до 200 млн смартфонов. В 2019 году Huawei поставила более 240 млн устройств.

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