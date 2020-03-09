Тайбэй, , 15:49 — REGNUM Американская компания Apple продлила запрет на поездки инженеров в страны Азии, что задержит тестирование новой модели смартфона iPhone. 9 марта об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, Apple планировала снять ограничения на зарубежные командировки в марте. Из-за продолжающейся вспышки коронавируса этот запрет был продлён до конца апреля.

Отмечается, что это ограничение задержит испытания разрабатываемой модели iPhone с поддержкой связи 5G. Соответственно, Apple может задержать и запуск массового производства новых смартфонов. Отметим, крупнейшим производственным партнёром Apple является тайваньская компания Foxconn.

Напомним, в последние годы Apple представляет новые модели смартфонов на специальном мероприятии в сентябре. Ожидается, что в 2020 году компания из Купертино представит до шести новых моделей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте о возможной задержке выхода новых моделей смартфонов iPhone также заявили эксперты Bank of America.

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