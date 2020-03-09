Пекин, , 15:11 — REGNUM Компания Hanwang Technology Ltd представила систему лиц, способную распознавать лица людей в медицинских масках. Об этом сообщает Reuters.

Вице-президент Hanwang Technology (компания также известна под названием Hanvon) Хуан Лей рассказал, что система распознавания лиц основана на технологии, разрабатываемой в компании уже 10 лет. После дополнительных исследований специалистам удалось добиться высокой точности распознавания лиц, частично скрытых медицинскими масками.

В Hanwang Technology отметили, что система распознаёт лица в медицинских масках с точностью около 95%. Это, конечно, ниже точности распознавания открытых лиц (около 99,5%), но всё равно является хорошим показателем.

Одним из крупнейших заказчиков Hanwang Technology является Министерство общественной безопасности КНР. Новая система поможет выявлять подозреваемых в совершении преступлений, даже если они будут использовать медицинские маски, что стало очень распространённым явлением в условиях вспышки коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в Ватикане прошла конференция, в которой приняли участи философы, богословы, а также представители крупнейших технологических компаний. Участники конференции призвали к соблюдению этических принципов в сфере искусственного интеллекта, включая использование систем распознавания лиц.

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