Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Космический корабль Dragon компании SpaceX захвачен манипулятором Международной космической станции 9 марта, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Грузовой корабль захвачен манипулятором Candarm2 в 13:25 по московскому времени. Для завершения стыковки потребуется несколько часов. Dragon доставил на МКС около 2,5 тонн полезной нагрузки, включая установку для экспериментов по 3D-печати и научную платформу Европейского космического агентства Bartolomeo, которая будет установлена за бортом орбитальной станции.

Данный корабль стал последним в рамках действующего контракта NASA и SpaceX. Первый запуск по новому контракту запланирован на осень 2020 года, в нём будет использоваться модернизированная версия корабля Dragon.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта корабль Dragon был запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с площадки ВВС США на мысе Канаверал.