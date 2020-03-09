Вашингтон, , 13:25 — REGNUM Следующая игровая приставка серии Xbox компании Microsoft будет оснащена специальным аудиочипом для создания эффекта объёмного звучания. Об этом сообщает TweakTown.

Эффект объёмного звучания будет достигаться за счёт использования технологии трассировки лучей. При этом способе применяются двунаправленные аудиоканалы, которые позволяют видеоиграм автоматически смещать звуковые дорожки в режиме реального времени. Новая технология поможет сделать акустику, высоту и тон звуков, а также эхо более реалистичными и связанными с происходящими в игре событиями. Например, звуки выстрелов в пещере будут отличаться от звуков выстрелов в открытом пространстве.

Использование внешнего аудиочипа позволит избежать дополнительной нагрузки на центральный процессор. Специалист по звуку в разрабатывающей видеоигры компании Ninja Theory Дэвид Гарсия отметил, что использование отдельного чипа для обработки видео давно воспринимается как естественное явление. Он добавил, что теперь подобный ресурс получат и создатели аудиодорожек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале эксперты Jefferies Group заявили, что выпуск консоли Xbox Series X может быть отложен на месяц из-за вспышки коронавируса. Сейчас ожидается, что новая приставка от Microsoft выйдет в декабре 2020 года.