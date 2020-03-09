Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Специалисты компании Microsoft заявили, что 99,9% владельцев подвергающихся риску взлома учётных записей не использует многофакторную аутентификацию. Об этом сообщает ZDNet.

На конференции по кибербезопасности RSA инженеры Microsoft рассказали, что в среднем каждый месяц риску взлома подвергается до 0,5% учётных записей. В январе 2020 таких записей было около 1,2 млн.

В Microsoft добавили, что в большинстве случаев взлом учётных записей происходит с использованием довольно простых инструментов. Так, в январе 2020 года 40% взломов пришлось на аккаунты с простыми паролями, которые были вычислены методом подбора.

Ещё 40% записей были скомпрометированы методом повтора паролей. При этом типе атак злоумышленники используют ранее утекшие пароли пользователей из других сервисов для взлома учётных записей Microsoft. В компании отметили, что одинаковые пароли в различных сервисах использует до 60% людей.

Эксперты подчеркнули, что самым эффективным способом защиты учётной записи от взлома является использование многофакторной авторизации, при которой используется не только пароль, но и какой-либо другой метод аутентификации (SMS-сообщение, биометрические данные и т.д.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте многофакторная аутентификация стала обязательной в приложении смартфонов Samsung Account.

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