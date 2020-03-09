Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Компании Amazon, вероятно, удастся оспорить контракт Министерства обороны США и Microsoft на сумму $10 млрд, заявила судья Патриция Кэмпбелл-Смит. Об этом сообщает Reuters.

Американское военное ведомство выбрало подрядчика для создания защищённой облачной инфраструктуры на конкурсной основе. Этот контракт рассчитывала получить компания Amazon, являющаяся одним из лидеров в сфере облачных технологий. Однако в Пентагоне выбрали главным подрядчиком другого технологического гиганта — Microsoft.

Итоги конкурса были объявлены в октябре 2019 года. После этого в Amazon заявили, что решение является политически мотивированным — якобы Пентагон выбрал Microsoft под давлением президента США Дональда Трампа.

Позже Amazon оспорила итоги конкурса в судебном порядке. В поданном иске акцент сделан на технических ошибках, допущенных при выборе подрядчика. В частности, утверждается, что предполагаемые затраты Microsoft на создание облачной инфраструктуры являются технически необоснованными.

«В контексте закупок услуг облачных вычислений суд считает весьма вероятным расторжение этого контракта», — заявила действующая судья Суда США по федеральным искам Патриция Кэмпбелл-Смит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале исполнение этого контракта между Пентагоном и компанией Microsoft было временно остановлено по решению суда.