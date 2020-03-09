Париж, , 09:11 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) завершили проверку манипулятора European Robotic Arm (ERA) и подготовили его к отправке на «Байконур», сообщает пресс-служба ЕКА.

Роботизированный манипулятор будет установлен на новом модуле российского сегмента Международной космической станции «Наука». ERA будет использоваться для поддержки космонавтов при выполнении работ за бортом МКС. Длина ERA составляет 11,3 метра, положение роботизированного манипулятора может изменяться с точность 5 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что отправка манипулятора ERA на космодром «Байконур» запланирована на конец марта.

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