Токио, , 08:19 — REGNUM Шесть видеоигр для консоли Nintendo Switch проданы тиражом более 10 млн копий, сообщает Business Insider со ссылкой на финансовую отчётность компании Nintendo.

Гибридная консоль Nintendo Switch была выпущена в марте 2017 года. К марту 2020 года компания Nintendo поставила уже более 50 млн таких приставок.

Самыми популярными видеоиграми за эти годы стали «Pokémon: Let's Go, Pikachu» (продано 11,76 млн копий), «Pokémon Sword & Shield» (16,06 млн), «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» (16,34 млн), «Super Mario Odyssey» (16,59 млн), «Super Smash Bros. Ultimate» (17,68 млн) и «Mario Kart 8 Deluxe» (22,96 млн копий).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе глава Nintendo Шунтаро Фурукава заявил, что компания не будет выпускать новую модель приставки Switch в 2020 году.

