Вашингтон, , 07:53 — REGNUM В феврале 2020 года под управлением Windows 7 работало 25,2% персональных компьютеров в мире. Об этом сообщает TechRadar со ссылкой на данные компании NetMarketShare.

Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 14 января 2020 года. Ожидалось, что пользователи начнут массово отказываться от этой операционной системы.

Доля Windows 7 действительно серьёзно снизилась в январе 2020 года, упав до 25,56% с 29,57% в декабре 2019. Однако в феврале пользователи почти перестали отказываться от Windows 7 и доля этой системы снизилась всего на 0,35% до 25,2%. Доля Windows 10 в этом месяце незначительно увеличилась до 57,39% с 57,08% в январе 2020 года.

Издание отмечает, что финансовый директор Microsoft Эми Худ затрагивал этот вопрос в ходе недавней телеконференции. Он объяснил, что люди продолжают использовать Windows 7 из-за стагнации на рынке персональных компьютеров. Поставки новых ПК снизились из-за продолжающихся проблем с чипами и негативного влияния вспышки коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля компания Microsoft выпустила последнее обновление для Windows 7, исправляющее ошибку в финальной версии операционной системы.

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