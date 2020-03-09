Токио, , 07:29 — REGNUM Один из крупнейших в мире заводов по производству водородного топлива открыт в префектуре Фукусима, сообщает Nikkei Asian Review.

Новое предприятие расположено в посёлке Намиэ, находящемся недалеко от АЭС «Фукусима-1». Ежедневно станция будет производить количество топлива, достаточное для заправки 560 автомобилей.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял участие в церемонии открытия завода. Проект был создан при участии компаний Toshiba, Tohoku Electric Power, Iwatani и правительства. Стоимость проекта составила около $189 млн.

Новое предприятие будет заниматься не только производством водородного топлива, но и научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в этой области. Для снабжения завода электричеством будет использоваться солнечная электростанция, панели которой расположены на площади 180 тысяч кв. км в префектуре Фукусима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля южнокорейская компания Hyundai поставила в Швейцарию первую партию из 50 грузовых автомобилей на водородном топливе.

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