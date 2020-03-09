Вашингтон, , 01:40 — REGNUM Эксперты компании Positive Technologies обнаружили новую уязвимость в последних процессорах Intel, которой «трудно воспользоваться, но совершенно невозможно исправить». Об этом 8 марта сообщил портал Engadget.

Уязвимость находится в блоке Intel Converged Security and Management Engine (CSME) процессора, который контролирует загрузку системы, питание, встроеное ПО и, что самое важное — криптографические функции. Исследователи заявили, что обнаруженная уязвимость может позволить хакерам внедрить в систему вредоносный код и получить контроль над ПК.

Они пишут, что если злоумышленники будут иметь локальный или физический доступ к компьютеру, они могут отключить защиту памяти блока, перезаписать её и перехватить выполнение кода. Представители Positive Technologies отметили, что поскольку уязвимость в постоянной памяти исправить невозможно, проведение подобной процедуры будет являться для хакеров лишь «вопросом времени», после чего «воцарится полный хаос».

«Аппаратные идентификаторы будут подделаны, цифровой контент будет извлечен, а данные с зашифрованных жестких дисков будут расшифрованы», — написали специалисты в своём отчёте.

В январе 2018 года эксперты также обнаружили в процессорах Intel недостаток, связанный с защитой памяти. Впоследствии компания заявила, что подобная проблема характерна не только для её устройств, а, скорее, связана с недостатками существующего подхода к созданию и методам анализа программного обеспечения.

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