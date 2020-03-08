Вашингтон, , 16:26 — REGNUM Спутник для наблюдения за Солнцем и Землёй DSCOVR возобновил работу после девятимесячного простоя. Об этом сообщает Space.com.

DSCOVR является совместным проектом американского аэрокосмического агентства NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Этот космический аппарат используется для мониторинга космической погоды и своевременного предупреждения о магнитных бурях.

Запущенный в 2015 году аппарат вышел из строя 27 июня 2019 года из-за проблем в работе бортового оборудования. Спутник не мог поддерживать правильную ориентацию в пространстве для приёма и отправки данных, поэтому был переведён в безопасный режим.

Спустя девять месяцев специалистам удалось исправить эту проблему с помощью обновления программного обеспечения. В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США заявили, что аппарат вновь функционирует в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года навигационная система Европейского космического агентства Galileo почти на неделю была выведена из эксплуатации из-за сбоя в работе программного комплекса.