Вашингтон, , 16:04 — REGNUM В 2019 году более половины кибератак были проведены без использования вирусных программ. Об этом сообщает ZDNet со ссылкой на отчёт специализирующейся на кибербезопасности компании CrowdStrike.

В отчёте CrowdStrike по атаками без вредоносных программ понимаются те киберугрозы, при которых сторонние файлы не сохраняются на постоянное запоминающее устройство. В эту категорию попадают атаки, при которых вредоносный код запускается из оперативной памяти, а также случаи похищения данных данные об учётных записях для получения несанкционированного доступа к сервисам или устройствам.

Эксперты обнаружили, что в 2019 году на долю атак без использования вредоносных программ пришлось 51% от общего количества угроз. В 2018 году этот показатель составлял 40%. В CrowdStrike отметили, что компании уже не могут полагаться только на антивирусные программы, но должны использовать и другие методы для обнаружения и отражения киберугроз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале представители Федерального бюро расследований США на конференции RSA 2020 заявили, что за последние 6 лет жертвы вирусов-вымогателей выплатили хакерам более $140 млн.

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