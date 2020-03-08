Вашингтон, , 15:40 — REGNUM Федеральное управление авиации США (FAA) предложило наложить штраф в размере $19,68 млн на компанию Boeing за установку оборудования, не прошедшего требуемую сертификацию, на сотни лайнеров семейства 737. Об этом сообщает пресс-служба FAA.

В FAA установили, что компания Boeing нарушала требования регулирующего органа в период с июня 2015 года по апрель 2019 года. За это время на 617 самолётов Boeing 737 NG и 173 самолёта Boeing 737 MAX были установлены системы опережающего наведения Rockwell Collins. Установленное оборудование содержало датчики, не прошедшие сертификацию на совместимость с этими системами.

За нарушение правил сертификации FAA требует взыскать с Boeing штраф в размере $19,68 млн. Компания может оспорить решение ведомства в течение 30 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале Федеральное управление авиации США призвало авиакомпании провести тщательные проверки композитных панелей лайнеров Boeing 737 Max перед возобновлением эксплуатации.

Читайте ранее в этом сюжете: FAA советует не торопиться с возвращением полетов Boeing 737 Max