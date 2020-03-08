Вашингтон, , 15:11 — REGNUM Группа специалистов из Грацкого технического университета в Австрии и Университета Ренна во Франции обнаружила две новые уязвимости в центральных процессорах компании AMD, выпущенных в период с 2011 по 2019 год. Об этом сообщает ZDNet.

Обнаруженные уязвимости связаны с особенностью процессоров AMD, известной как предиктор L1D. Эта функция появилась в 2011 году в процессорах с архитектурой Bulldozer, она позволяла снижать энергопотребление за счёт улучшения обработки кэшированных данных внутри своей памяти процессором.

Специалисты использовали особенности этой функции для создания двух типов атак, названных Collide + Probe attack и Load + Reload. Тесты показали, что выявленные уязвимости в теории могут быть использованы злоумышленниками для получения доступа к данным, обрабатываемым внутри центрального процессора.

Авторы отчёта отметили, что уведомили компанию AMD о выявленных уязвимостях ещё в августе 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте специалисты также выявили неустранимую уязвимость в чипах Intel.

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