Сеул, , 14:34 — REGNUM Компания Samsung сделала обязательной многофакторную авторизацию в новом обновлении приложения Samsung Account. Об этом сообщает SamMobile.

Многофакторной аутентификацией (2FA) называют метод контроля доступа к устройству, при котором от пользователя требуется предъявление двух или более доказательств. Например, аутентификация по отпечатку пальца и введение пароля.

Опция 2FA давно поддерживается в приложении Samsung Account, однако она являлась необязательной. При установке обновления 11.1.01.3 такой способ аутентификации потребуют использовать как от владельцев существующих учётных записей, так и при попытке создания нового аккаунта. Обновление пока доступно не во всех регионах.

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