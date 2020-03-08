Пекин, , 14:14 — REGNUM Руководство китайской компании Huawei ожидает падения поставок смартфонов на 20% в 2020 году. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники в компании.

По данным издания, внутренний прогноз был озвучен на собрании менеджеров подразделения бытовой электроники Huawei. В 2019 году компания поставила около 240 млн смартфонов, следовательно в 2020 году в Huawei ожидают поставок на уровне 190−200 млн устройств.

Таким образом, в текущем году поставки смартфонов Huawei могут впервые упасть в годовом исчислении. Ожидаемое сокращение поставок объясняется влиянием американских санкций, усугубляемым вспышкой коронавируса.

Напомним, в мае 2019 года министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в «чёрный список». Это решение не только ограничило поставки продукции Huawei в США, но и усложнило взаимодействие китайской компании с американскими партнёрами. В качестве ответных действий Huawei ускорила разработку собственных аппаратных и программных решений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году китайская компания Huawei поставила около 240 млн смартфонов, уступив по этому показателю только южнокорейскому производителю Samsung, реализовавшему около 295 млн устройств.

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