Вашингтон, , 12:47 — REGNUM Часть пользователей компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 столкнулась с рядом проблем после установки последнего обновления системы. Об этом сообщает Windows Latest.

Необязательное обновление Windows 10 KB4535996 было выпущено 27 февраля. По мере его установки пользователи начали сообщать о возникающих проблемах. Некоторые пользователи пожаловались на снижение производительности и сбоях при загрузке компьютеров.

Позже появились сообщения о некорректной работе проводника и диспетчера задач, а также о невозможности перевести компьютер в спящий режим. В Microsoft пока никак не отреагировали на эти сообщения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля техническая поддержка Microsoft отменила автоматическую рассылку обновления Windows 10 KB4524244 из-за выявленных проблем.