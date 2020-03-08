Токио, , 12:03 — REGNUM Прототип игровой приставки Nintendo Play Station продан на онлайн-аукционе Heritage Auctions за $300 тысяч, сообщает Polygon.

Проданная на аукционе приставка является одним из прототипов консоли Super NES CD-ROM, совместно разрабатываемой в 1988—1991 годах компаниями Sony и Nintendo. Приставка так и не вышла в серийное производство из-за разногласий между разработчиками, а сами компании со временем стали главными конкурентами на рынке игровых приставок.

Коллекционеры ожидали, что редкий прототип будет продан за более высокую цену. В 2019 году владелец приставки заявлял, что ему поступало предложение о продаже прототипа за $1 млн. Однако на аукционе максимальная предложенная цена составила $300 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2020 года исполнилось 20 лет со дня выхода PlayStation 2. Эта консоль стала самой популярной приставкой в мире — общее количество проданных устройств превысило 155 млн.