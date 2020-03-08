Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Американский шестиколёсный аппарат, который отправится к Марсу летом 2020 года, получит название «Настойчивость» (англ. — Perseverance). Об этом сообщает collectSPACE.

Название для нового марсохода американского аэрокосмического агентства NASA было выбрано по итогам конкурса, в котором приняли участие более 28 тысяч школьников. Таким же способом были выбраны названия для трёх предыдущих марсоходов NASA — Spirit («Дух»), Opportunity («Возможность») и Curiosity («Любопытство»).

Конструкция Perseverance основана на базе марсохода Curiosity. Новый аппарат отправится к Марсу в июле 2020 года. Посадка в кратере Джезеро запланирована на февраль 2021 года.

Основные семь инструментов марсохода Perseverance будут использоваться для изучения геологического строения Марса, анализа состава атмосферы, а также для поиска признаков жизни, которая могла существовать на планете в прошлом. Также аппарат будет оборудован 23 видеокамерами и двумя микрофонами.

Вместе с Perseverance на Марс будет доставлен экспериментальный малый вертолёт Mars Helicopter Scout (MHS). Этот небольшой аппарат массой около 4 кг будет использоваться для изучения принципиальной возможности полётов в условиях разряженной атмосферы Марса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года новый марсоход NASA впервые был установлен на шестиколёсную платформу при проведении стендовых испытаний.

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