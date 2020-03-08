Пекин, , 10:50 — REGNUM Китайская компания Vivo представила список моделей смартфонов, которые получат Funtouch OS 10 и график рассылки обновления операционной системы. Об этом сообщает GizChina.

Компания Vivo обычно переходит на новые версии мобильных операционных систем позже остальных производителей. Funtouch OS 10, основанная на Android 10, также не стала исключением.

Первыми устройствами Vivo, которые получат Funtouch OS 10, станут модели NEX 3 и NEX 3 5G. Владельцы этих моделей смартфонов начнут получать обновления после 14 марта. В конце марта компания начнёт рассылку новой системы на модели X27 и X27 Pro.

В апреле Vivo планирует обновить смартфоны NEX S, NEX A, NEX A, NEX Dual Display, Vivo S5, Z5, Z5i, Z5x, S1 и S1 Pro. Последними новую версию Funtouch OS получат владельцы Z3, Z3i и X23 — на эти модели обновление будет выслано в июне.

Ожидается, что другие модели смартфонов Vivo не получат 10 версии Funtouch OS. График рассылки обновлений может зависеть от региона и оператора связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в Vivo предупредили о месячной задержке выпуска FuntouchOS 10 из-за вспышки коронавируса, повлиявшей на работу подразделений компании в Китае.

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