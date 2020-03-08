Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Американские специалисты в течение следующих 11 месяцев не смогут передать команды на автоматическую станцию Voyager-2 из-за ремонта системы дальней космической связи. Об этом сообщает The New York Times.

Автоматическая межпланетная станция американского аэрокосмического агентства NASA Voyager-2 была запущена в августе 1977 года. Космический аппарат совершил пролёты возле Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, а в конце 2018 года вышел в межзвёздное пространство.

Сейчас Voyager-2 находится на расстоянии более 122 а.е. (18,3 млрд км) от Солнца и продолжает удаляться. В январе в работе космического аппарата возникли проблемы, которые были устранены с помощью вмешательства специалистов с Земли. Однако в следующие 11 месяцев Voyager-2 не будет получать команд от наземного центра.

9 марта специалисты NASA начнут ремонт сети радиотелескопов Deep Space Network (DSN), использующейся для дальней космической связи. Ремонт должен быть произведён в 2020 году для обеспечения стабильной связи с несколькими миссиями, которые будут запущены к Марсу летом.

Ремонт и модернизация сети DSN затронет и 70-метровую антенну Deep Space Station 43 в Канберре, которая обеспечивает связь с зондом Voyager-2. При этом специалисты продолжат получать сигналы, передаваемые с автоматической станции.

Руководитель проекта Voyager в Лаборатории реактивного движения NASA Сюзанна Додд рассказала, что существует риск потери связи с космическим аппаратом, однако ремонт и модернизация оборудования являются необходимыми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января 2020 года аппарат Voyager-2 не смог выполнить манёвр разворота для калибровки магнетометра. Специалистам наземного центра пришлось отправить командный сигнал для перезагрузки бортового оборудования и восстановления его нормальной работы.