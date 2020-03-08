Пекин, , 08:41 — REGNUM Китайский производитель смартфонов Oppo инвестирует $7 млрд в технологии в сфере связи 5G для наращивания поставок на внешних рынках. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Oppo является одним из крупнейших производителей смартфонов в Китае, уступая по поставкам только компании Huawei. Из-за санкций правительства США в 2019 году Huawei была вынуждена ограничить активность на международных рынках и сосредоточиться на Китае. Это привело к снижению поставок смартфонов других китайских производителей на внутреннем рынке, включая Oppo.

При этом Oppo смогла нарастить поставки за рубежом — в 2019 году совокупный объём поставок смартфонов Oppo в других странах впервые превысил объём поставок в Китае. Особенно успешно компания действовала в Европе, где смогла нарастить продажи смартфонов на 200%.

Вице-президент Oppo Брайан Шен рассказал, что в 2020 году компания рассчитывает укрепить свои позиции на внешних рынках за счёт развития технологий 5G. Он отметил, что компания запускает свой новый 5G-смартфон в сотрудничестве с 11 операторами связи по всему миру, включая Orange, Vodafone, Deutsche Telekom и Telefonica. Шен добавил, что компания планирует инвестировать в исследования и разработки, связанные с 5G, около $7 млрд.

Аналитик компании IDC Джокей Йен объяснил, что Oppo рассчитывает занять освобождающиеся позиции на зарубежных рынках, которые теряет Huawei из-за давления США. При этом аналитик отметил, что в краткосрочной перспективе Oppo, как и других производителей, ждёт снижение поставок из-за негативного воздействия вспышки коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта компания Oppo представила смартфон с поддержкой 5G Find X2, а также свои первые умные часы Oppo Watch.

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