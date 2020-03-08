Лондон, , 07:49 — REGNUM Не менее миллиарда устройств под управлением операционной системы Android не получили ни одного обновления безопасности в 2019 году. Об этом сообщает Which со ссылкой на данные компании Google.

По состоянию на май 2019 года боле 42% владельцев Android-смартфонов использовали устройства под управлением Android 6.0 и более ранних версий. Недавно Google представила бюллетень по безопасности Android, свидетельствующий о том, что в 2019 году не было выпущено ни одного обновления для устройств под управлением операционной системы ниже Android 7.0 Nougat.

Это означает, что более миллиарда смартфонов и планшетов во всём мире продолжают использоваться без обновлений безопасности. Причём речь идёт об устройствах, которые могли быть выпущены около трёх лет назад.

Авторы издания решили проверить уязвимость таких смартфонов к хакерским атакам. Для этого были выбраны несколько моделей устройств (Motorola X, Samsung Galaxy A5 2017, Sony Xperia Z2, Google Nexus 5 и Samsung Galaxy S6), которые не могут обновиться выше Android 7.0.

Проведённый компанией AV-Comparatives тест показал, что все эти смартфоны уязвимы к вирусам BlueFrag и Joker. Некоторые модели также не смогли распознать майнинговое программное обеспечение и были уязвимы к эксплойту Stagefright. Эксперты предупреждают, что при использовании смартфонов с устаревшей операционной системой нужно внимательно следить за загружаемыми файлами, избегая загрузок из подозрительных сайтов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе специалисты компании «Доктор Веб» предупредили об активизации вируса Android. Xiny, поражающего смартфоны по управлением Android 5.1 и более младших версий.

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