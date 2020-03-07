Вашингтон, , 16:24 — REGNUM Во время испытательного полёта космического корабля Starliner дважды возникала ситуация, при которой корабль мог быть утерян, заявили представители американского аэрокосмического агентства NASA. Об этом сообщает SpaceNews.

6 марта представители NASA и компании Boeing, занимающейся разработкой корабля Starliner, представили результаты анализа первого испытательного полёта, проведённого группой независимых экспертов. В NASA подтвердили, что корабль мог быть утерян во время испытательного полёта.

«Мы могли бы дважды потерять космический корабль во время этой миссии», — отметили в NASA.

Эксперты решили, что компании Boeing нужно произвести 61 «корректирующее действие» для устранения ошибок, возникших во время испытания. В Boeing объяснили, что речь идёт о 61 рекомендации по устранению ошибок, а не о количестве выявленных проблем.

Представители NASA и Boeing не представили список конкретных действий, которые будут предприняты для устранения этих проблем. Также в NASA и Boeing заявили, что решение о необходимости повторного испытательного запуска в автоматическом режиме ещё не принято. Ранее планировалось, что следующий запуск будет проводиться с экипажем на борту.

Напомним, компания Boeing разрабатывает корабль Starliner для доставки астронавтов NASA на Международную космическую станцию. Первый испытательный запуск Starliner без экипажа на борту был произведён в декабре 2019 года. Программа миссии предусматривала стыковку корабля с МКС, однако эта операция была отменена из-за сбоя в работе бортового оборудования при выводе корабля на опорную орбиту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля вице-президент Boeing Джон Малхолланд заявил, что компания изменит правила разработки и тестирования программного обеспечения для своих космических аппаратов.

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