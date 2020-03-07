Токио, , 15:49 — REGNUM Около 90% населения Японии получат доступ к мобильной связи пятого поколения 5G к концу 2021 года. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на данные компании SoftBank.

27 марта компания SoftBank начнёт предоставлять услуги связи 5G в некоторых городах Японии. Весной свои 5G-тарифы представят два других крупнейших оператора связи в Японии — NTT Docomo и KDDI.

При этом на первых этапах охват связи 5G будет очень ограниченным. В 2020 году 5G будет доступен только в определённых районах городов Токио, Тиба, Осака, Хиросима и Фукуока, а также в префектурах Исикава и Айти. В SoftBank считают, что 90% жителей Японии получат доступ к связи 5G только к концу 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля японская корпорация Sony представила свой первый смартфон с поддержкой связи 5G Xperia 1 II.

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