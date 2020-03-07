Вашингтон, , 15:16 — REGNUM Стартовавшая 7 марта ракета-носитель Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту последний корабль Dragon в рамках первоначального контракта компании SpaceX с американским аэрокосмическим агентством NASA. Об этом сообщает SpaceNews.

Первый контракт по коммерческой доставке грузов (CRS) на Международную космическую станцию SpaceX и NASA был подписан в декабре 2008 года. Первоначально этот контракт предусматривал проведение 12 запусков, позже было добавлено ещё 8.

Запуск 7 марта стал 20-ой миссией для кораблей Dragon. SpaceX продолжит доставку грузов NASA на МКС и в дальнейшем, но уже в рамках нового контракта CRS-2. В этих миссиях будут использоваться корабли в новой модификации, основанной на разрабатываемых пилотируемых кораблях Crew Dragon.

Новые грузовые корабли Dragon будут отличаться повышенной вместимостью (на 20%), а также увеличенным ресурсом. Предыдущие корабли использовались для совершения трёх полётов к МКС, новые будут рассчитаны на пять миссий. Ожидается, что первый грузовой Dragon в новой модификации будет запущен осенью 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запущенный 7 марта космический корабль Dragon должен прибыть к МКС 9 марта. Корабль доставит на орбитальную станцию около 2,5 тонн грузов.

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