Вашингтон, , 15:13 — REGNUM Релиз новых моделей смартфонов компании Apple может быть задержан из-за вспышки коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов Bank of America.

Эксперт Bank of America по цепочкам поставок Эллиот Лан рассказал, что Apple может на месяц отложить презентацию своего первого смартфона с поддержкой связи 5G. Лан отметил, что запуск другой новой модели — iPhone SE2 — может быть задержан на несколько месяцев.

Аналитик Bank of America Уамси Мохана добавил, что сроки запуска новых моделей iPhone будут зависеть от скорости восстановления производства в апереле и мае. Ранее представители тайваньской компании Foxconn, являющейся крупнейшим производственным партнёром Apple, заявили, что планируют восстановить нормальную работу предприятий к концу марта.

Напомним, начиная с 2016 года компания Apple представляет свои новые смартфоны в сентябре. Ожидается, что в 2020 году Apple может представить шесть новых моделей iPhone.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Apple предупредили о возможном дефиците запасных частей в сервисных центрах в течение месяца.

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