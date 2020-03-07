Роквилл, США, , 13:48 — REGNUM Издатель Bethesda Softworks и разработчик id Software представили системные требования видеоигры Doom Eternal, сообщает GameSpot.

Требования к системе для запуска разрабатываемой видеоигры Doom Eternal было опубликованы на странице проекта в Steam 6 марта. Минимальные требования для запуска игры в разрешении 1080p составляют 8 Гб оперативной памяти, процессор от Intel Core i5 3,3 ГГц или AMD Ryzen 3 3,1 ГГц и видеокарту GeForce GTX 970 (4 Гб) или AMD Radeon R9 290 (4 Гб).

Для игры на высоких настройках в разрешении 1440p потребуется процессор от Intel Core i7−6700K или AMD Ryzen 7 1800, видеокарта от GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX Vega56 (8 Гб), а также 16 Гб оперативной памяти.

7 марта системные требования DOOM Eternal были удалены со страницы проекта в Steam без объяснения причин. Релиз игры на персональных компьютерах, приставках Play Station 4 и Xbox One назначен на 20 марта 2020 года. В конце 2020 года также будет выпущена версия видеоигры для консоли Nintendo Switch.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе издание Business Insider назвало Doom Eternal одной из самых ожидаемы видеоигр 2020 года.