Пекин, , 13:39 — REGNUM Разработчики будут получать до 100% дохода от продажи мобильных приложений через магазин Huawei AppGallery в течение первого года со дня выпуска приложения. Об этом свидетельствует соглашение о совместной деятельности AppGallery, опубликованное на сайте компании.

Стандартные условия размещения приложений в AppGallery совпадают с условиями в аналогичных сервисах от Google и Apple. При продаже приложений через магазины приложений AppGallery, Google Play и App Store разработчики получают 70% дохода.

Из-за ограничения возможности использования сервисов Google на смартфонах Huawei китайская компания предлагает размещать приложения в AppGallery на льготных условиях. При заключении специального соглашения в первые 12 месяцев со дня размещения приложения в сервисе Huawei разработчики будут получать 100% дохода. Исключения сделано только для разработчиков азартных игр, которые будут получать 85% от продаж.

Напомним, в мае 2019 года министерство торговли США внесло компанию Huawei в «чёрный список». Это решение предусматривает запрет на сотрудничество американских компаний с Huawei без получения специальной лицензии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Google заявили, что Google Play, Gmail, YouTube и другие сервисы компании будут поддерживаться только на смартфонах Huawei, вышедших до 16 мая 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Huawei начала тестирование своего поискового приложения