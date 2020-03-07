Циолковский, Амурская область, , 11:42 — REGNUM Специалисты космодрома «Восточный» перевезли разгонный блок «Фрегат» в монтажно-испытательный корпус, сообщает 7 марта Роскосмос.

Разгонный блок «Фрегат» был перевезён со склада в монтажно-испытательный корпус 6 марта. В этот же день специалисты приступили к проведению пневмовакуумных испытаний.

Этот разгонный блок является первым в партии из четырёх «Фрегатов», доставленных на космодром в конце февраля. Партия разгонных блоков будет использоваться для запуска ракет-носителей «Союз-2.1б» со спутниками британской компании OneWeb. В монтажно-испытательном корпусе «Восточного» уже находится три собранные в пакеты ракеты-носителя.

Напомним, компания OneWeb создаёт спутниковую группировку для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Планируется, что общий состав группировки OneWeb будет доведён до 648 аппаратов. Запуски ракет «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb будут производиться с российских космодромов «Байконур» и «Восточный», а также с космодрома «Куру» во французской Гвиане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль рассказал, что в 2020 году компания планирует организовать 10 запусков ракеты-носителей «Союз» в интересах британской компании OneWeb.

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