Пекин, , 09:56 — REGNUM Китайская компания Oppo представила смартфон Find X2 и свои первые умные часы (smart watch) на специальном мероприятии. Об этом сообщает GSMArena.

Новая флагманская модель смартфона от Oppo работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 865. Стандартная версия устройства поддерживает связь 5G, однако в Россию смартфоны Find X2 будут поставлять без 5G-модемов, но с поддержкой двух SIM-карт.

Экран диагональю 6,67 дюймов имеет разрешение 3168×1440 с частотой обновления 120 Гц. Объём оперативной памяти составляет 12 Гб, разрешение основной камеры — 48 Мп. Стоимость нового смартфона при предзаказе на официальном сайте Oppo в России составляет 72 990 рублей.

Также Oppo представила свои первые умные часы Oppo Watch. Помимо стандартных функций устройств этого типа, включая воспроизведение музыки и мониторинг сердечного ритма, Oppo Watch также будут поддерживать сотовую связь с помощью встроенной цифровой электронной SIM-карты (eSIM). Первоначально продажа этих устройств будет запущена в Китае (с 24 марта), стоимость Oppo Watch составит около 1500 юаней ($215).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году поставки носимых устройств выросли на 71% в годовом исчислении, согласно отчёту компании IDC. Совокупный объём поставок умных часов составил около 69,3 млн устройств.