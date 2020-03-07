Копенгаген, , 08:50 — REGNUM Часть операторов связи Евросоюза выберет телекоммуникационное оборудование Huawei для создания базовой сети мобильной связи пятого поколения 5G, заявил представитель Huawei в ЕС Авраам Лиу на мероприятии в Копенгагене. Об этом сообщает Reuters.

Представитель Huawei выразил уверенность в том, что китайская компания получит часть контрактов по созданию сети 5G в ЕС, несмотря на противодействие США. Лиу отметил, что Huawei рассчитывает получить контракты и на поставку базового оборудования 5G, необходимого для создания ядра сети.

«Важно предоставить им [операторам] свободу выбора, а они уже сами решат, какой поставщик является лучшим для их бизнеса», — подчеркнул Лиу.

Представитель Huawei также добавил, что после создания базовой сети 5G компания передаёт полный контроль над информационными потоками операторам связи. При этом операторы могут зафиксировать любую попытку доступа к передаваемой информации со стороны.

Напомним, правительство США призывает страны ЕС отказаться от использования китайского телекоммуникационного оборудования при создании базовой сети 5G. В США заявляют, что китайские компании могут сотрудничать с правительством КНР, передавая информацию китайским разведывательным службам.

В январе 2020 года были опубликованы новые руководящие принципы для государств-членов ЕС относительно связи 5G. Согласно этому документу, каждая страна Евросоюза самостоятельно принимает решение о допуске китайских компаний к развёртыванию связи нового поколения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале председатель правления Huawei Лян Хуа представил планы по строительству завода по производству мобильных станций связи 5G во Франции.

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