Таллахасси, США, , 08:18 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблём Dragon стартовала с площадки ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида 7 марта, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Этот запуск стал уже 20-ой миссией для грузовых кораблей серии Dragon компании SpaceX. В SpaceX сообщили об удачном возвращении многоразового блока первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

Корабль Dragon доставит на Международную космическую станцию около 2,5 тонн полезной нагрузки. Помимо грузов, необходимых для поддержания жизнедеятельности экипажа, на МКС будет доставлено некоторое научное оборудование и материалы для экспериментов.

В частности, на борту Dragon находится установка для экспериментов по 3D-печати в условиях микрогравитации, а также платформа Европейского космического агентства Bartolomeo. Этот прибор будет установлен за бортом МКС для мониторинга плотности плазмы в атмосфере Земли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск следующего российского грузового корабля серии «Прогресс МС» к МКС запланирован на апрель.

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