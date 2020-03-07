Москва, , 08:10 — REGNUM Запуск российской ракеты-носителя со спутником Falcon Eye 2 с космодрома «Куру» во французской Гвиане задержан на несколько недель из-за сбоя в работе одного из приборов разгонного блока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Оператором запуска разведывательного спутника Объединённых Арабских Эмиратов является французская компания Arianespace. Планировалось, что запуск будет произведён 6 марта с Гвианского космического центра. 5 марта в Arianespace сообщили о переносе запуска из-за необходимости дополнительной проверки верхней ступени разгонного блока «Фрегат».

По данным ТАСС, во время предстартовых испытаний был выявлен сбой в плате блока обогрева одного из жидкостных ракетных двигателей системы управления разгонного блока. Отмечается, что это замечание не является критичным, однако специалисты из России, Франции и ОАЭ приняли решение о замене разгонного блока.

Ракета космического назначения будет возвращена со стартового стола в монтажно-испытательный корпус. На место проблемного «Фрегата» будет установлен другой разгонный блок этой серии, который уже находится на космодроме. Для выполнения этих операций и повторной предстартовой проверки потребуется несколько недель. Планируется, что пуск будет произведён в первой половине апреля.

Напомним, первый спутник Falcon Eye 1 был уничтожен в ходе неудачного запуска в июле 2019 года. Тогда для пуска с космодрома «Куру» применялась ракета-носитель Европейского космического агентства Vega.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Европейском космическом агентстве рассказали, что причиной неудачи запуска Vega со спутником Falcon Eye 1 стала поломка двигателя второй ступени ракеты-носителя.

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