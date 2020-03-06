Санта-Клара, США, , 22:56 — REGNUM Компания AMD сменит типы вентиляторов в устройствах охлаждения видеокарт следующего поколения, основанных на архитерктуре RDNA 2. Об этом 6 марта сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1236008678219829248

Об этом стало известно в тот момент, когда производитель показал несколько слайдов обновленного дизайна кулера видеокарты во время презентации, которая прошла 4 марта 2019 года. Компания не делала по этому поводу никаких заявлений, однако впоследствии вице-президент AMD и генеральный директор Radeon Business Unit Скотт Херкельман подтвердил эту информацию.

Осевые вентиляторы — это вентиляторы, которые перемещают потоки воздуха при помощи лопаток в направлении оси, вокруг которой они вращаются. Издание отмечает: хотя AMD не в первый раз будет использовать такие вентиляторы (ранее они, например, устанавливались на Radeon VII (Vega)), компания ранее всё же «сопротивлялась» переходу на них, в отличие от своих конкурентов.

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